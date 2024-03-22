деревня Новощапово, деревня Новощапово, Клин, Московская область (на 2019) — Familio

Новощапово

Клин, Московская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
По поводу отобранных у крестьянина Клинского уезда, Соголевской волости, села Новое Щапово, Дмитрия Синицына Давыдовской вол. дер. Шевелева Александра Копейкина в Клинско Показать все
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Московская губерния, Клинский уезд
3677Шапово Новое (Дмитровка), с. каз.при колодцах.2230113133Церковь православная 1. Училище.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Московская губерния, Клинский уезд, Давыдковкая волость
616. Новое Щапово (Дмитровка) и Максимовка, село и деревня бывшая государственная, дворов 77, жителей 474, церковь православная, часовня

Список населённых мест Московской губернии 1913 года

Наименования населённых пунктовВёрст до МосквыВёрст до волостного правленияВёрст до ж/д станцииДворовПримечание
Клинский уезд, Соголевская волость
Село Ново-Щапово5638Земское училище и церковно-приходская школа.
С-цо Ново-Щапово56

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Московская область, город областного подчинения Клин
42521Новощаповодеревня56°23'с.ш.36°49'в.д.O-37-122

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Московская область, Клин
46737000590д Новощаповодеревня
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