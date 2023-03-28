село Сельцо, село Сельцо, Суздальский муниципальный район, Владимирская область (на 2019) — Familio

Сельцо

Суздальский муниципальный район, Владимирская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Владимирская губерния, Суздальский уезд
5166Сельцо, с. каз.при рч. Каменке.½½87251276Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Владимирская губерния, Суздальский уезд, Яневская волость
655. Сельцо (Покровское), село бывшее государственное, при реке Каменке, дворов 100, жителей 540, церковь православная, школа, 2 ветряных мельницы, 2 овичнных завода

Список населённых мест Владимирской губернии 1905 года

НазваниеЖителейДворовОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правления
Суздальский уезд, Яневская волость
6453Сельцо село65111134½6

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Владимирская область, Суздальский район
2990Сельцосело56°26'40°26'O-37-129

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Владимирская область, Суздальский муниципальный район, Селецкое сельское поселение
17654412306с Сельцосело
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