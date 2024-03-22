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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
731Озерки, с. каз.при рч. Чиголке.4017161639741Церковь православная.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
279. Озерки, село бывшее государственное, при речке Чигле, дворов 220, жителей 1894, церковь православная, лавка, 20 ветряных мельниц
Населенные места Воронежской губернии 1900 года
record_text№ТипОбществоДворовНаселение
Озерки4062селоОзерскаго3162151
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
7075Озеркисело50°59'с.ш.40°38'в.д.M-37-046
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
20608464101с Озеркисело