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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
903Кривецкое, сел.при р. Обве и рч. Кривчанке.126194099104Церковь православная 1. Часовень православных 3. Волостное правление.
904Клепцына, дер.при р. Обве.126½19½236483Синельна 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
87. Кривецкое, село бывшее владельческое, при речках Обве и Кривчанке, дворов 35, жителей 182, волостное правление (уездный город в 119 верстах), церковь православная, 3 Показать все
Список населённых мест Пермской губернии 1909 года
НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
1) с. Кривецкое на р.р. Обве и Кривчанке, прав. и единов. церкви, зем. мужская и женская шк., вол. правл., зем. ст., торжки: Крещенский 6 января, Вознесенский в день Возн Показать все Кривецкое общество5711298Бывшие помещичьиПравославные и единоверцыРусские128—
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
село Кривецкое
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
346325Кривецсело58°35'00"55°23'00"O-40-051
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
57620434156с Кривецсело