село Кривец, село Кривец, Ильинский муниципальный район, Пермский край (на 2019) — Familio

Кривец

Ильинский муниципальный район, Пермский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Пермский уезд
903Кривецкое, сел.при р. Обве и рч. Кривчанке.126194099104Церковь православная 1. Часовень православных 3. Волостное правление.
904Клепцына, дер.при р. Обве.126½19½236483Синельна 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пермская губерния, Пермский уезд, Кривецкая волость
87. Кривецкое, село бывшее владельческое, при речках Обве и Кривчанке, дворов 35, жителей 182, волостное правление (уездный город в 119 верстах), церковь православная, 3 Показать все

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Пермский уезд, Кривецкая волость
1) с. Кривецкое на р.р. Обве и Кривчанке, прав. и единов. церкви, зем. мужская и женская шк., вол. правл., зем. ст., торжки: Крещенский 6 января, Вознесенский в день Возн Показать все Кривецкое общество5711298Бывшие помещичьиПравославные и единоверцыРусские128

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Пермская губерния, Пермский уезд, Кривецкая волость
село Кривецкое

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пермский край, Ильинский район
346325Кривецсело58°35'00"55°23'00"O-40-051

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пермский край, Ильинский муниципальный район, Сретенское сельское поселение
57620434156с Кривецсело
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