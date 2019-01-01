село Телятники, Сараевский муниципальный район, Рязанская область (на 2019) — Familio

Телятники

Сараевский муниципальный район, Рязанская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Сапожковский уезд
2755Телятники, с. вл. и каз.при р. Верде и Вердице.4415202844934Церковь православная 1. Сельское правление.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Рязанская губерния, Сапожковский уезд, Телятниковская волость
1143. Телятники, село бывшее государственное, при речке Вердице, дворов 352, жителей 1948, волостное правление (уездный город в 40 верстах), церковь православная, часовня Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Рязанская губерния, Сапожковский уезд, Телятниковская волость
село Телятники2061109994843286829855853[...]

Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года

НазваниеМестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Рязанская губерния, Сапожокский уезд, Телятниковская волость
Телятники село7187при реке Вердице44015891684327315040волостн. правл.Цер., зем. шк., 2 мел., прос., 2 маслоб., 3 кузн., 3 кирп. зав., казен. вин. лав.
Пальмина мещ. стор. при ветр. мел.7188при реке Верде11115040волостн. правл.
Хаустова кр. пчельник71891115242волостн. правл.
Топилского ветр. мельница719025715040волостн. правл.
Крест. с. Телятников вод. мельн.7191на р. Верде1741115040волостн. правл.
Васильевка Лызловка тож деревня7198при реке Верде1335447915140Телятники
Г. Петиной двор. влад. усадьба7207135815140Телятники
Сергиевский женский монастырь7209при реке Вердице2712125137151401Телятники2 цер., цер.-пр. учил., богад., кирп. завод

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Рязанская область, Сараевский район
1310Телятникисело53°39'с.ш.40°59'в.д.N-37-094

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Рязанская область, Сараевский муниципальный район, Телятниковское сельское поселение
61640472101с Телятникисело

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