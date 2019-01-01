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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2755Телятники, с. вл. и каз.при р. Верде и Вердице.4415202844934Церковь православная 1. Сельское правление.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1143. Телятники, село бывшее государственное, при речке Вердице, дворов 352, жителей 1948, волостное правление (уездный город в 40 верстах), церковь православная, часовня Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
село Телятники2061109994843286829855853[...]
Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года
Название№МестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Телятники село7187при реке Вердице44015891684327315040—волостн. правл.Цер., зем. шк., 2 мел., прос., 2 маслоб., 3 кузн., 3 кирп. зав., казен. вин. лав.
Пальмина мещ. стор. при ветр. мел.7188при реке Верде11—115040—волостн. правл.
Хаустова кр. пчельник7189—1—115242—волостн. правл.
Топилского ветр. мельница7190—25715040—волостн. правл.
Крест. с. Телятников вод. мельн.7191на р. Верде1741115040—волостн. правл.
Васильевка Лызловка тож деревня7198при реке Верде1335447915140—Телятники
Г. Петиной двор. влад. усадьба7207135815140—Телятники
Сергиевский женский монастырь7209при реке Вердице2712125137151401Телятники2 цер., цер.-пр. учил., богад., кирп. завод
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
1310Телятникисело53°39'с.ш.40°59'в.д.N-37-094
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
61640472101с Телятникисело