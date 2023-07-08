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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
О рассмотрении плана урегулирования д. Подгорье Передольской волости Лужского уезда; план. 1907 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга. Фон Показать все
План дер. Подгорье Передольской волости Лужского у. 1906–1907 гг. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга. Фонд 256. Опись 37. Дело 38.
О выкупе наделов земли крестьянином д. Подгорье, Передольской волости, Лужского уезда, Л. Степановым. 1893 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Пете Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1936Подгорье, д. вл.при р. Луге.3434195556
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
261. Подгорья, деревня бывшая владельческая, при реке Луге, дворов 22, жителей 115, 3 лавки
Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года
НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Подгорье д. 344 стан3016 участок15станция Передольская, Московско-Виндаво-Рыбинской железной дороги
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
312462Подгорьедеревня58°31'00"30°14'00"O-36-049
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
49603425276д Подгорьедеревня