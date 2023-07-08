деревня Подгорье, Батецкий муниципальный район, Новгородская область (на 2019) — Familio

Подгорье

Батецкий муниципальный район, Новгородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Новгородской области

Находки

Где упоминается данное место
О рассмотрении плана урегулирования д. Подгорье Передольской волости Лужского уезда; план. 1907 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга. Фон Показать все
План дер. Подгорье Передольской волости Лужского у. 1906–1907 гг. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга. Фонд 256. Опись 37. Дело 38.
О выкупе наделов земли крестьянином д. Подгорье, Передольской волости, Лужского уезда, Л. Степановым. 1893 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Пете Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Санктпетербургская губерния, Лужский уезд
1936Подгорье, д. вл.при р. Луге.3434195556

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Санкт-Петербургская губерния, Лужский уезд, Передольская волость
261. Подгорья, деревня бывшая владельческая, при реке Луге, дворов 22, жителей 115, 3 лавки

Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года

НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Лужский уезд, Передольская волость
Подгорье д. 344 стан3016 участок15станция Передольская, Московско-Виндаво-Рыбинской железной дороги

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Новгородская область, Батецкий район
312462Подгорьедеревня58°31'00"30°14'00"O-36-049

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Новгородская область, Батецкий муниципальный район, Передольское сельское поселение
49603425276д Подгорьедеревня

Мы используем куки для улучшения работы сайта.