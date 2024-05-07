село Плес, Федоровский муниципальный район, Саратовская область (на 2019) — Familio

Плес

Федоровский муниципальный район, Саратовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Самарская губерния, Новоузенский уезд, Федоровская волость
1200. Вр. Плесо (Кандино), село бывшее государственное, при реке Еруслане, дворов 169, жителей 1184, церковь православная, школа, 3 лавки

Список населённых мест Самарской губернии 1910 года

НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
Новоузенский уезд, Новотроицкая волость
Ст. "Плес"5597Р. Еруслан3281231252062923

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Саратовская область, Федоровский район
52961Плессело51°18'с.ш.47°46'в.д.M-38-036

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Саратовская область, Федоровский муниципальный район, Морцевское сельское поселение
63648435111с Плессело

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