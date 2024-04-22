село Воскресенская Лашма, село Воскресенская Лашма, Наровчатский уезд, Пензенская губерния (на 1886) — Familio

Воскресенская Лашма

Наровчатский уезд, Пензенская губерния (на 1886)

Статус
не существует
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пензенская губерния, Наровчатский уезд
1247Воскресенская Лашма (Арапово - Лашма-Кашаево), с. вл.при руч. Лашме.221792355370Церковь православная 1. Винокуренный завод 1. Поташный завод 1. Мельница. Волостное правление.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пензенская губерния, Наровчатский уезд, Кочелаевская волость
652. Воскресенская Лашма, село бывшее владельческое, при реке Мокше, дворов 123, жителей 959, церковь православная, винокуренный завод, кирпичный завод, сыроварня.
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