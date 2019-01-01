деревня Якшино, деревня Якшино, Ильинский муниципальный район, Ивановская область (на 2019) — Familio

Якшино

Ильинский муниципальный район, Ивановская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Ивановской области

Находки

Где упоминается данное место
Дело по прошению коллежского секретаря Ивана Алексеевича Даниловского опекуна малолетних детей Ивана Ивановича и Марии Ивановны Яновских о взыскании денег с крестьянина д Показать все
По жалобе гр. дер. Якшина Нажеровской вол. Анны Ивановны Зверевой. 1924 г. // Гос. архив Ярославской области в г. Ростове. Фонд Р-161. Опись 2. Дело 475.
Дело об укреплении земли за крестьянином деревни Якшино Нажеровской волости Иваном Игнатьевым Галкиным. 1907 г. // Гос. архив Ярославской области в г. Ростове. Фонд 16. О Показать все
Дело об укреплении земли за крестьянином деревни Якшино Нажеровской волости Василием Никитиным Талициным. 1907 г. // Гос. архив Ярославской области в г. Ростове. Фонд 16. Показать все
Дело о возвращении гражданке дер. Якшино Нажеровской волости А. Ф. Вяхиревой усадьбы, переданной гражданину Ф. С. Тюканову. 1919–1920 гг. // Гос. архив Ярославской област Показать все
Дело о признании за гражданами дер. Якшино Нажеровской волости Галкиными интенсивного хозяйства. 1922 г. // Гос. архив Ярославской области в г. Ростове. Фонд Р-161. Опись Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки избирателей 1906 года

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Ярославская губерния, Ростовский уезд
7250Якшино, д. вл.при колодцах.3924184355

Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года

НазваниеСельское обществоШкольный округДворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
Ростовский уезд, Нажеровская волость
д. ЯкшиноX. Счастливское общество1133025Нажеровский приход

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ивановская область, Ильинский район
350755Якшинодеревня57°05'39°54'O-37-104

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ивановская область, Ильинский муниципальный район, Ивашевское сельское поселение
24609416251д Якшинодеревня
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