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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело по прошению коллежского секретаря Ивана Алексеевича Даниловского опекуна малолетних детей Ивана Ивановича и Марии Ивановны Яновских о взыскании денег с крестьянина д Показать все
По жалобе гр. дер. Якшина Нажеровской вол. Анны Ивановны Зверевой. 1924 г. // Гос. архив Ярославской области в г. Ростове. Фонд Р-161. Опись 2. Дело 475.
Дело об укреплении земли за крестьянином деревни Якшино Нажеровской волости Иваном Игнатьевым Галкиным. 1907 г. // Гос. архив Ярославской области в г. Ростове. Фонд 16. О Показать все
Дело об укреплении земли за крестьянином деревни Якшино Нажеровской волости Василием Никитиным Талициным. 1907 г. // Гос. архив Ярославской области в г. Ростове. Фонд 16. Показать все
Дело о возвращении гражданке дер. Якшино Нажеровской волости А. Ф. Вяхиревой усадьбы, переданной гражданину Ф. С. Тюканову. 1919–1920 гг. // Гос. архив Ярославской област Показать все
Дело о признании за гражданами дер. Якшино Нажеровской волости Галкиными интенсивного хозяйства. 1922 г. // Гос. архив Ярославской области в г. Ростове. Фонд Р-161. Опись Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки избирателей 1906 года
• Списки избирателей 1906 года
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
7250Якшино, д. вл.при колодцах.3924184355
Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года
НазваниеСельское обществоШкольный округ№Дворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
д. ЯкшиноX. Счастливское общество1133025—Нажеровский приход
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
350755Якшинодеревня57°05'39°54'O-37-104
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
24609416251д Якшинодеревня