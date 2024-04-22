село Татарский Шелдаис, село Татарский Шелдаис, Спасский муниципальный район, Пензенская область (на 2019) — Familio

Татарский Шелдаис

Спасский муниципальный район, Пензенская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пензенская губерния, Керенский уезд
672Шелдаис (Лямбур), д. каз.при рч. Шелдаисе.129103362401Магометанских мечетей 2. Мусульманское училище.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пензенская губерния, Керенский уезд, Выборновская волость
353. Шелдаис, деревня бывшая государственная, при речке Шелдаисе, дворов 142, жителей 950, мечеть, школа

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пензенская область, Спасский район
48142Татарский Шелдаиссело53°47'43°10'N-38-075

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пензенская область, Спасский муниципальный район, Сельское поселение Татарско-Шелдаисский сельсовет
56606416116с Татарский Шелдаиссело
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