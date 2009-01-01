деревня Минаки, Кореличский район, Гродненская область (на 2021) — Familio

Минаки

Кореличский район, Гродненская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Минской губернии 1909 года

НазваниеНаселениеДворовСтанВёрст до МинскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Новогрудский уезд, Циринская волость
Минаки, деревня225322127307
Минаки, имение912127307
Новогрудский уезд, Городищская волость
Минаки, поселок50921474510

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Гродненская область, Кореличский район, Ворончанский сельсовет
д Минаки49

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Гродненская область, Кореличский район, Райцевский сельсовет
д. Минаки62

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