село Ярышевка, Вінницька область (на 2018) — Familio

Ярышевка

Вінницька область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Подольская губерния, Винницкий уезд, Тывровская волость
563. Ярошевка, село бывшее владельческое, при речке Студенице, дворов 90, жителей 810, церковь православная, школа, 2 питейных дома

Список населённых мест Подольской губернии 1905 года

НазваниеДворовЧисло жителейВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Винницкий уезд, Тывровская волость
Юрковцы (при с.Ярышевке)683401317
Винницкий уезд, Юзвинская волость
Ярышевка2119841512

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Вінницька область
А-2388Яришівкаселоцентр сільської радир-н Тиврівськийсільрада Яришівська

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