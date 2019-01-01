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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело о перечислении лальского мещанина Ильи Жерновникова в крестьяне дер. Викторова Палемской волости. 1899–1900 гг. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 388. Опись 3. Показать все
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Николаевской Викторовской церкви. Список архивных дел Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
11771Виткорово (Никольское-Викторовское), с. каз.при рч. Викторовке.4539135660Церковь православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1759. Викторово, село бывшее государственное, при речке Боровице, дворов 13, жителей 100, церковь православная
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
2626ВикторовоВикторовск.Николаевский-Викторовскийбывшие государственные4573976120
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
33271Виктороводеревня60°37'с.ш.46°59'в.д.P-38-130
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19614410206д Виктороводеревня