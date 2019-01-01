село Белослудское, Ирбитское, Свердловская область (на 2019) — Familio

Белослудское

Ирбитское, Свердловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии православного духовенства
Чат по генеалогии Свердловской области

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Ирбитский уезд
2580Белослудское, сел.при р. Ирбити.3613105296337Церквей православных 2. Волостное правление. Сельское и приходское училища. Торжков 2.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пермская губерния, Ирбитский уезд, Белослудская волость
603. Белослудское, село бывшее государственное, при реке Ирбити, дворов 144, жителей 720, волостное правление (уездный город в 36 верстах), 2 церкви православные, школа, Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Пермская губерния, Ирбитский уезд, Белослудская волость
село Белослудское149228504101390336034616821[...]

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Ирбитский уезд, Белослудская волость
с. Белослудское на р. Ирбити, прав. церк., зем. шк., народная библиотека (две), вол. правл., зем. станция, фельдш. п., ярмарки: Вознесенская—с воскресенья перед Вознесень Показать все Белослудское общество191428472Бывшие государственные крестьянеПравославныеРусские36

Список населённых пунктов Уральской области 1928 года

НазваниеДворовМужчинЖенщинНаселениеПреобладающая национальностьЧисленностьВторая национальностьЧисленностьВолость 1916 годаВодаДо сельсоветаДо РИКаДо городаЖ/д станцияРасстояние до неёДо пристаниДо школыДо больницыДо врачаДо ветеринараДо телефонаДо телеграфаДо почтыДорогаПримечание
Уральская область, Ирбитский округ, Зайковский район, Белослудский сельсовет
1. Белослудское, с.2504595461005русские970татары19Белослудскойр. Ирбит14ст. Худяково12381414141214тракт. кооп.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Свердловская область, Ирбитский район
37826Белослудскоесело57°27'с.ш.62°41'в.д.O-41-090

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Свердловская область, Ирбитское
65711000536с Белослудскоесело

Мы используем куки для улучшения работы сайта.