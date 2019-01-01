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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2580Белослудское, сел.при р. Ирбити.3613105296337Церквей православных 2. Волостное правление. Сельское и приходское училища. Торжков 2.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
603. Белослудское, село бывшее государственное, при реке Ирбити, дворов 144, жителей 720, волостное правление (уездный город в 36 верстах), 2 церкви православные, школа, Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
село Белослудское149228504101390336034616821[...]
Список населённых мест Пермской губернии 1909 года
НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
с. Белослудское на р. Ирбити, прав. церк., зем. шк., народная библиотека (две), вол. правл., зем. станция, фельдш. п., ярмарки: Вознесенская—с воскресенья перед Вознесень Показать все Белослудское общество191428472Бывшие государственные крестьянеПравославныеРусские36—
Список населённых пунктов Уральской области 1928 года
НазваниеДворовМужчинЖенщинНаселениеПреобладающая национальностьЧисленностьВторая национальностьЧисленностьВолость 1916 годаВодаДо сельсоветаДо РИКаДо городаЖ/д станцияРасстояние до неёДо пристаниДо школыДо больницыДо врачаДо ветеринараДо телефонаДо телеграфаДо почтыДорогаПримечание
1. Белослудское, с.2504595461005русские970татары19Белослудскойр. Ирбит14ст. Худяково12—381414141214тракт. кооп.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
37826Белослудскоесело57°27'с.ш.62°41'в.д.O-41-090
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
65711000536с Белослудскоесело