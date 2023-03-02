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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1345Андреяновское (Грязнуха, Устиновка), с. вл.при рч. Грязнушке.152568324338Церковь православная 1. Больница. Овчарня. Мельница 1.
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Саратовская губерния, Петровский уезд
С. Андриановское и Григорьевское с 3-мя деревнями22Мих. Мих. Устинов98148 Приписанных к домам 61253
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
744. Грязнуха (Андргановское, Устиновское), при речке Грязнушке, дворов 139, жителей 609, волостное правление (уездный город в 15 верстах), церковь православная, лавка, в Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
село Грязнухинское18318333161062254625645110сведений нет
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
52074Сосновоборскоесело52°17'с.ш.45°12'в.д.N-38-139
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
63635420151с Сосновоборскоесело