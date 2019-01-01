деревня Колтыриха, Сямженский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Колтыриха

Сямженский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Вологодской области

Находки

Где упоминается данное место
Дело по ходатайству доверенного крестьян дер. Колтырихи Куракинской волости Тотемского уезда К. Валгасова об отсрочке доверителям выплаты десятинных денег. 1892 г. // Гос Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Николаевской Режской церкви. Список архивных дел по пр Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Тотемский уезд
9922Колтыриха, д. каз.при рр. Реже и Ваге.115156115857

Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Тотемский уезд, Куракинская волость
99КолтырихаРежское.Никольскийбывшие государственные80153198110

Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года

НазваниеТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Северный край, Сямженский район, Режский сельсовет
Колтыриха (маслод. зав.,маслоб. зав.,мельница,с/хоз. арт ) 4647деревняЗимнее: 1,5 км. Летнее: 1,5 км.Зимнее: 44,5 км. Летнее: 44,5 км.Зимнее: 162,5 км. Летнее: 162,5 км.4542

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Сямженский район
33826Колтырихадеревня60°07'с.ш.41°40'в.д.P-37-144

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Сямженский муниципальный район, Ногинское сельское поселение
19640418293д Колтырихадеревня

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