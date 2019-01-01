село Краснослободское, Слободо-Туринский муниципальный район, Свердловская область (на 2019) — Familio

Краснослободское

Слободо-Туринский муниципальный район, Свердловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Ирбитский уезд
2436Красное (Краснослободское), сел.при р. Нице.8352189533718Церковь православная 1. Часовня православная 1. Волостное правление. Сельское училище. Хлебный магазин 1. Стекольная фабрика 1. Торжков 4.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пермская губерния, Ирбитский уезд, Краснослободская волость
645. Краснослободское (Красное), село бывшее государственное, при реке Нице, дворов 198, жителей 1108, волостное правление (уездный город в 83 верстах), церковь православ Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Пермская губерния, Ирбитский уезд, Краснослободская волость
село Краснослободское16011737512662203121404171[...]

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Ирбитский уезд, Краснослободская волость
с. Краснослободское на р. Нице, прав. церк., зем. шк., народ. библиотека, вол. правл., зем. станция, фельдш. и ветерин. п.п., ярм.: Крещенская с 4 по 7 января, Григорьевс Показать все Краснослободское общество235528589Бывшие государственные крестьянеПравославныеРусские84

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Свердловская область, Слободо-Туринский район
701101Краснослободскоесело57°31'с.ш.64°19'в.д.O-41-093

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Свердловская область, Слободо-Туринский муниципальный район, Усть-Ницинское сельское поселение
65639470191с Краснослободскоесело

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