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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2436Красное (Краснослободское), сел.при р. Нице.8352189533718Церковь православная 1. Часовня православная 1. Волостное правление. Сельское училище. Хлебный магазин 1. Стекольная фабрика 1. Торжков 4.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
645. Краснослободское (Красное), село бывшее государственное, при реке Нице, дворов 198, жителей 1108, волостное правление (уездный город в 83 верстах), церковь православ Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
село Краснослободское16011737512662203121404171[...]
Список населённых мест Пермской губернии 1909 года
НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
с. Краснослободское на р. Нице, прав. церк., зем. шк., народ. библиотека, вол. правл., зем. станция, фельдш. и ветерин. п.п., ярм.: Крещенская с 4 по 7 января, Григорьевс Показать все Краснослободское общество235528589Бывшие государственные крестьянеПравославныеРусские84—
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
701101Краснослободскоесело57°31'с.ш.64°19'в.д.O-41-093
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
65639470191с Краснослободскоесело