село Хотилово, село Хотилово, Бологовский муниципальный район, Тверская область (на 2019) — Familio

Хотилово

Бологовский муниципальный район, Тверская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в материалах «Этнографического бюро» князя В. Н. Тенишева. Том 7. Новгородская губерния. Стр. (часть 1) 319, 324. Издание доступно онлайн на сайте Прези Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Новгородская губерния, Валдайский уезд, Хотиловская волость
438. Хотилово, село бывшее государственное, при реке Студенке, дворов 189, жителей 1049, волостное правление (уездный город в 55 верстах), церковь православная, часовня, Показать все

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Новгородская губерния, Валдайский уезд, Хотиловская волость
село Хотилово

Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов

Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
Валдайский уезд, Хотиловская волость
28Хотилово (с.)3-го стана, 4-го зем. уч.Хотиловского270276641678131955++земледелиелесные заработкиПетербур. Москов. ш.ручей Студенка.Церковь, часовня, 2-х кл. мин. уч., волостное правление, 2 хлебо-запасных магазина, 8 мелочная лавка

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тверская область, Бологовский район
111257Хотиловосело57°43'34°05'O-36-081

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тверская область, Бологовский муниципальный район, Куженкинское сельское поселение
28608440136с Хотиловосело
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