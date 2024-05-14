деревня Игумново, деревня Игумново, Калужский уезд, Калужская губерния (на 1913) — Familio

Игумново

Калужский уезд, Калужская губерния (на 1913)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Калужская губерния, Калужский уезд
389Игумново, д. вл.при рч. Холопе.22221103112

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Калужская губерния, Калужский уезд, Покровская волость
38. Игумново (Покров), село бывшее владельческое, при реке Оке, дворов 42, жителей 233, волостное правление (уездный город в 2 верстах), 2 церкви православных. В 9 верста Показать все

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Калужская губерния, Калужский уезд, Покровская волость
село Покров
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