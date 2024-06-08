деревня Окуловская, Вожегодский район, Вологодская область (на 2018) — Familio

Окуловская

Вожегодский район, Вологодская область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Кадниковский уезд
4722Окуловская, д. вл.при колодцах.1577185362

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Вологодская губерния, Кадниковский уезд, Троицко-Енальская волость
903. Окуловская, деревня бывшая владельческая, дворов 19, жителей 114, часовня

Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Кадниковский уезд, Троицко-Енальская волость
3326ОкуловскаяРепняковск.ТроицкийБрянчанин.1565111927
34ОкуловскаяОкуловскоеТроицкийБрянчанин.1565213646

Список населённых мест Вологодской губернии 1926 года

Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Вологодская губерния, Кадниковский уезд, Троице Енальская волость
Окусовская156736деревняРусские327384157

Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года

НазваниеТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Северный край, Вожегодский район, Раменский сельсовет
Окуловская 329деревняЗимнее: 1 км. Летнее: —.Зимнее: 14 км. Летнее: 24 км.Зимнее: 159 км. Летнее: 169 км.3032

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Вожегодский район
34322Окуловскаядеревня60°35'с.ш.40°20'в.д.P-37-129

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