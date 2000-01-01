село Боброво, Бобровская волость, Гдовский уезд (на 1913) — Familio

Боброво

Бобровская волость, Гдовский уезд (на 1913)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
село
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии православного духовенства
Чат по генеалогии Псковской области

Находки

Где упоминается данное место
О выкупе участка земли крестьянкой д. Боброво, Бобровской волости, Гдовского уезда, В. Карповой. 1893 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербург Показать все
О перечислении крестьянина с. Боброва, Бобровской волости, Гдовского уезда, А. Сахарникова в с. Верхнее Ореховно. 1895 г. // Центральный государственный исторический архи Показать все
По жалобе крестьян с. Бобровка Бобровской волости Гдовского уезда на земского начальника 4-го участка. 1901–1902 гг. // Центральный государственный исторический архив Сан Показать все
По ходатайству крестьянки дер. Боброво Бобровской волости Гдовского уезда Елены Яковлевой об укреплении за ней надельной земли в личную собственность. 1908 г. // Централь Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Санктпетербургская губерния, Гдовский уезд
1292Боброво, с. вл.близь р. Плюссы8060298384Церковь православная.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Санкт-Петербургская губерния, Гдовский уезд, Бобровская волость
62. Боброва, село бывшее владельческое, при реке Плюсе, дворов 29, жителей 157, волостное правление (уездный город в 89 верстах), церковь православная, 2 лавки, постоялый Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Санкт-Петербургская губерния, Гдовский уезд, Бобровская волость
село Боброво18211814251008307232116283[...]

Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года

НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Гдовский уезд, Бобровская волость
Боброво с.872 стан6225 участок59почтовое отделение Ляды.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.