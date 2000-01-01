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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
О выкупе участка земли крестьянкой д. Боброво, Бобровской волости, Гдовского уезда, В. Карповой. 1893 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербург Показать все
О перечислении крестьянина с. Боброва, Бобровской волости, Гдовского уезда, А. Сахарникова в с. Верхнее Ореховно. 1895 г. // Центральный государственный исторический архи Показать все
По жалобе крестьян с. Бобровка Бобровской волости Гдовского уезда на земского начальника 4-го участка. 1901–1902 гг. // Центральный государственный исторический архив Сан Показать все
По ходатайству крестьянки дер. Боброво Бобровской волости Гдовского уезда Елены Яковлевой об укреплении за ней надельной земли в личную собственность. 1908 г. // Централь Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1292Боброво, с. вл.близь р. Плюссы8060298384Церковь православная.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
62. Боброва, село бывшее владельческое, при реке Плюсе, дворов 29, жителей 157, волостное правление (уездный город в 89 верстах), церковь православная, 2 лавки, постоялый Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
село Боброво18211814251008307232116283[...]
Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года
НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Боброво с.872 стан6225 участок59почтовое отделение Ляды.