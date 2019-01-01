село Ненашевское, Юрьев-Польский муниципальный район, Владимирская область (на 2019) — Familio

Ненашевское

Юрьев-Польский муниципальный район, Владимирская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Владимирская губерния, Юрьевский уезд
6075Ненашевское, с. каз.при пруде.4478242272Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Владимирская губерния, Юрьевский уезд, Ильинская (бывших государственных крестьян) волость
428. Ненашевское, село бывшее государственное, при реке Кзе, дворов 103, жителей 586, церковь православная, 11 ткц. свет., 5 маслоб., овчинный завод, 2 ветряных мельницы

Список населённых мест Владимирской губернии 1905 года

НазваниеЖителейДворовОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правления
Юрьевский уезд, Ильинская волость
7315Ненашевское село6941115446

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Владимирская область, Юрьев-Польский район
2954Ненашевскоесело56°32'39°42'O-37-128

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Владимирская область, Юрьев-Польский муниципальный район, Красносельское сельское поселение
17656416316с Ненашевскоесело

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