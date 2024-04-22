село Шала, село Шала, Темниковский уезд, Тамбовская губерния (на 1913) — Familio

Шала

Темниковский уезд, Тамбовская губерния (на 1913)

Статус
не существует
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тамбовская губерния, Темниковский уезд
2620Шала (Ляча), с. вл.при рч. Явасе.353565300290Церковь православная 1. Базар. Завод винокуренный. Мельниц 3.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Тамбовская губерния, Темниковский уезд, Шалинская волость
1078. Шалы (Лача), село бывшее владельческое, при речке Лаче, дворов 131, жителей 760, волостное правление (уездный город в 25 верстах), церковь православная, 3 дегт. звд Показать все

Список населённых мест Тамбовского окружного суда 1911 года

Наименование селенийБлижайшее почтовое учреждениеВёрст от городаВёрст до почты
Темниковский уезд, Шалинская волость
село Шалы«Шаловское» п.-т. отд.35

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Тамбовская губерния, Темниковский уезд, Шалинская волость
село Шалы
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