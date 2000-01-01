село Шламка, Челно-Вершинский муниципальный район, Самарская область (на 2019) — Familio

Шламка

Челно-Вершинский муниципальный район, Самарская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Самарская губерния, Самарский уезд
126Шламка, сц. вл.при рч. Шламке (Ташламе).1638682328389Православный молитвен. дом.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Самарская губерния, Самарский уезд, Шламская волость
163. Шламка (Тошлама), село бывшее владельческое, при реке Шламе, дворов 147, жителей 923, волостное правление (уездный город 161 в.), церковь православная, школа, 2 лавк Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Самарская губерния, Самарский уезд, Шламская волость
село Шлама34391796839238124124793[...]

Список населённых мест Самарской губернии 1910 года

НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
Самарский уезд, Шламская волость
С. Шламка. Б. помещ. Рус. Прав.853Р. Шлама150150252651677

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Самарская область, Челно-Вершинский район
57504Шламкасело54°21'с.ш.50°51'в.д.N-39-054

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Самарская область, Челно-Вершинский муниципальный район, Сельское поселение Краснояриха
36646416146с Шламкасело

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