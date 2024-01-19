село Рождественское, Сердобский уезд, Саратовская губерния (на 1860) — Familio

Рождественское

Сердобский уезд, Саратовская губерния (на 1860)

Статус
не существует
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии православного духовенства
Чат по генеалогии Саратовской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Саратовская губерния, Сердобский уезд
1733Рождественское (Камзала, Юматовка), с. вл.при рч. Камзале.18станов. кварт.66233232Церковь православная 1. Ярмарка 1. Базар. Мельниц 2.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Саратовская губерния, Сердобский уезд
С. Рождественское24Ник. С. Юматов972526

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