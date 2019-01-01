рабочий посёлок Бисер, рабочий посёлок Бисер, Горнозаводский, Пермский край (на 2019) — Familio

Бисер

Горнозаводский, Пермский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
рабочий посёлок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Пермский уезд, Бисерская волость
1) з. Бисер (Бисерский) на р.р. Койве и Бисере. Основан в 1786 г. Строгановым на западном склоне Урала в бассейне р. Чусовой. Принадлежит наследникам гр. Шувалова. К заво Показать все Бисерское общество365866807Бывшие мастеровыеПравославныеРусские211

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пермский край, Горнозаводский район
345248Бисерраб.посёлок58°31'00"58°53'00"O-40-058

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пермский край, Горнозаводский
57714000056рп Бисеррабочий поселок
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