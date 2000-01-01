слобода Богословская, слобода Богословская, Костромской уезд, Костромская губерния (на 1913) — Familio

Богословская

Костромской уезд, Костромская губерния (на 1913)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
слобода
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Костромская губерния, Костромской уезд
23Богословская, слоб.при болотистом ручейке.50½½52163171Примыкает к г. Судиславлю. Богословское волостное правление.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Костромская губерния, Костромской уезд, Богословская волость
410. Богословская, слобода бывшая государственная, дворов 38, жителей 245, волостное правление (уездный город 50½ в.), почтовая станция, 2 красильн. зав. В 5 верстах — це Показать все

Список населённых мест Костромской губернии по сведениям 1907 года

Название селенияПоложениеЖелезная дорога, шоссе, торговая дорогаВёрст до уездного городаДворов (на 1907 год)Душ обоего пола (на 1907 год)Мужчин (на 1897 год)Женщин (на 1897 год)Обоего пола (на 1897 год)Фабрики, заводы и прочие промышленные заведенияПреобладающий промысел (кроме земледелия)
Костромской уезд, Богословская волость
Богословская сл.р. КорбаКос.-Гал.504921295110205маляр., кузн.

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Костромская губерния, Костромской уезд, Богословская волость
слобода Богословская
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