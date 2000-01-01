деревня Рягмози, деревня Рягмози, Староскворицкая волость, Царскосельский уезд (на 1913) — Familio

Рягмози

Староскворицкая волость, Царскосельский уезд (на 1913)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
О выкупе наделов земли крестьянином д. Рягмози, Староскворицкой волости, Царскосельского уезда, О. Терво. 1893–1899 гг. // Центральный государственный исторический архив Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Санктпетербургская губерния, Царскосельский уезд
4403Рягмози, д. Оран. дворц. вед.при колодце.341461225

Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года

НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Царскосельский уезд, Староскворицкая волость
Ряхмози д.283 стан1054 участок9Красное Село.
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