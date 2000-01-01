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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3160Карандаково, с. каз. и вл.при рч. Тиме.251525811961377Церковь православная 1. Мельниц 8.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1310. Карандаково, село бывшее государственное, при речке Тиме, дворов 413, жителей 3070, церковь православная, школа, 4 лавки, 11 ветряных мельниц, баз. 24-го июня и 23- Показать все
Список населённых мест Курской губернии 1892 года
НазваниеОт уездного городаМужчинЖенщинУчастки
Карандаково село 2517912009Земского начальника: 1. Судебного следователя: 1. Полицейского урядника: 1. Призывной по отправлению воинской повинности: 3. Военно-конский: 19.