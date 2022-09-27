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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
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Список населённых мест Виленской губернии 1905 года
Населенное место
Чехи, ф. (Савелойця), жит. 15 (8 м. 7 ж.), дес. 69½, у. гор. 48 в., вол. пр. 3 в., ст. кв. 14 в., ст. ж. д. Бинякони 22 в.
Чехи, з. (Ягелло), жит. 6 (4 м. 2 ж.), дес. 8, раз. см. пред.
Чехи, з., жит. 6 (1 м. 5 ж.), дес. 10, раз. см. предыдущ.
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
д Чехи4
Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
д. Чехи8