Населенное место

Чехи, ф. (Савелойця), жит. 15 (8 м. 7 ж.), дес. 69½, у. гор. 48 в., вол. пр. 3 в., ст. кв. 14 в., ст. ж. д. Бинякони 22 в.

Чехи, з. (Ягелло), жит. 6 (4 м. 2 ж.), дес. 8, раз. см. пред.