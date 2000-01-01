село Старый Буян, Красноярский муниципальный район, Самарская область (на 2019) — Familio

Старый Буян

Красноярский муниципальный район, Самарская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии православного духовенства
Чат по генеалогии Самарской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Самарская губерния, Самарский уезд
106Старый Буян (Успенское), с. вл.при р. Кондурче.701597389391Церковь православная 1.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Самарская губерния, Самарский уезд
С. Успенское, Ст. Буян тож25Матюнины2711764
С. Успенское, Ст. Буян тож25Матюнины2711764
С. Ст. Буян, Д. Елиганы, Прудки тож26С. Федер. Нефедьева1731651

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Самарская губерния, Самарский уезд, Старо-Буянская волость
111. Ст. Буян, село бывшее владельческое, при реке Кондурче, дворов 191, жителей 1171, волостное правление (уездный город в 60 верстах), церковь православная, 2 школы, 4 Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Самарская губерния, Самарский уезд, Старо-Буянская волость
село Старый-Буян (Успенское)2421008881299418345438726[...]

Список населённых мест Самарской губернии 1910 года

НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
Самарский уезд, Старо-Буянская волость
С. Старый Буян. Б. помещ. Рус. Прав.527Р.р. Кондурча и Буян6868280785875

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Самарская область, Красноярский район
56338Старый Буянсело53°39'с.ш.50°14'в.д.N-39-089

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Самарская область, Красноярский муниципальный район, Сельское поселение Светлое Поле
36628424161с Старый Буянсело

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