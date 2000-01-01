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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
106Старый Буян (Успенское), с. вл.при р. Кондурче.701597389391Церковь православная 1.
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Самарская губерния, Самарский уезд
С. Успенское, Ст. Буян тож25Матюнины2711764
С. Успенское, Ст. Буян тож25Матюнины2711764
С. Ст. Буян, Д. Елиганы, Прудки тож26С. Федер. Нефедьева1731651
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
111. Ст. Буян, село бывшее владельческое, при реке Кондурче, дворов 191, жителей 1171, волостное правление (уездный город в 60 верстах), церковь православная, 2 школы, 4 Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
село Старый-Буян (Успенское)2421008881299418345438726[...]
Список населённых мест Самарской губернии 1910 года
НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
С. Старый Буян. Б. помещ. Рус. Прав.527Р.р. Кондурча и Буян6868—280785875
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
56338Старый Буянсело53°39'с.ш.50°14'в.д.N-39-089
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
36628424161с Старый Буянсело