село Новотулка, Хворостянский муниципальный район, Самарская область (на 2019) — Familio

Новотулка

Хворостянский муниципальный район, Самарская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Самарская губерния, Николаевский уезд
1697Новотулка (Воловий Враг), с. каз.при р. Чагре.874237211671277Церковь православная 1. Ярмарка 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Самарская губерния, Николаевский уезд, Ново-Тульская волость
980. Ново-Тулка (Воловий Враг), село бывшее государственное, при речке Чагре, дворов 384, жителей 2798, волостное правление (уездный город в 87 верстах), церковь правосла Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Самарская губерния, Николаевский уезд, Ново-Тульская волость
село Новотульское2153111462646205121804231[...]

Список населённых мест Самарской губернии 1910 года

НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
Николаевский уезд, Новотульская волость
С. Новотулка. Б. госуд. Рус. Прав.4678Р. Чагра1208776224632449

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Самарская область, Хворостянский район
56456Новотулкасело52°40'с.ш.48°46'в.д.N-39-122

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Самарская область, Хворостянский муниципальный район, Сельское поселение Новотулка
36644420101с Новотулкасело

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