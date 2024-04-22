село Порог, село Порог, Нижнеудинский муниципальный район, Иркутская область (на 2019) — Familio

Порог

Нижнеудинский муниципальный район, Иркутская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Иркутской области

Волости и населённые места 1893 года

НазваниеСословиеДворовВсего жителейСкот
Иркутская губерния, Нижнеудинский округ, Нижнеудинская Землица
129Порог ул.инородцы оседлые131
129Порог ул.поселенцы1

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Иркутская область, Нижнеудинский район
348935Порогсело54°33'99°15'N-47-055

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Иркутская область, Нижнеудинский муниципальный район, Порогское сельское поселение
25628425101с Порогсело
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