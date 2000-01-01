деревня Верх-Качки, Пермский округ, Уральская область (на 1928) — Familio

Верх-Качки

Пермский округ, Уральская область (на 1928)

Статус
не существует
Тип
деревня
Варианты названий
Верхняя Качка
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых пунктов Уральской области 1928 года

НазваниеДворовМужчинЖенщинНаселениеПреобладающая национальностьЧисленностьВторая национальностьЧисленностьВолость 1916 годаВодаДо сельсоветаДо РИКаДо городаЖ/д станцияРасстояние до неёДо пристаниДо школыДо больницыДо врачаДо ветеринараДо телефонаДо телеграфаДо почтыДорогаПримечание
Уральская область, Пермский округ, Каливинский район, Большакинский сельсовет
6. Верх-Качка (-и), д. 23385189русские89Н. Муллин. р. Качка433ст. Пермь пр. Н. Муллы3312410912103321просел.

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