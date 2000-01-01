село Ильинское, село Ильинское, Хотынецкий муниципальный район, Орловская область (на 2019) — Familio

Ильинское

Хотынецкий муниципальный район, Орловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Орловская губерния, Болховский уезд
722Ильинское (Касагова), с. вл.при прудах.4518200899998Церквей православных 2. Сыроваренный завод. Маслобоень 8.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Орловская губерния, Болховский уезд, Ильинская волость
139. Ильинское (Косогово), село бывшее владельческое, при речке Житовке, дворов 364, жителей 2061, волостное правление (уездный город в 45 верстах), 2 церкви православных Показать все

Список населённых мест Орловской губернии 1909 года

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Орловская губерния, Болховский уезд, Ильинская волость
Ильинское (село)8Ольгино

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Орловская губерния, Болховский уезд, Ильинская волость
село Ильинское

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Орловская область, Хотынецкий район
64215Ильинскоесело53°15'с.ш.35°26'в.д.N-36-107

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Орловская область, Хотынецкий муниципальный район, Ильинское сельское поселение
54657419101с Ильинскоесело
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