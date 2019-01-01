деревня Сутоки, Новгородский муниципальный район, Новгородская область (на 2019) — Familio

Сутоки

Новгородский муниципальный район, Новгородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Новгородская губерния, Новгородский уезд, Трясовская волость
166. Сутоки (Суточки), село бывшее государственное, при реке Змейке, дворов 29, жителей 139, церковь православная

Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов

Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
Новгородский уезд, Трясовская волость
56Сутоки (село)6-го стана, 5-го зем. уч.Сутокского28389417806255+земледелиереки Веренда и Змейка.рекиЦерковная школа, 2 мелочные лавки

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Новгородская область, Новгородский район
58764Сутокидеревня58°28'00"30°59'00"O-36-050

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Новгородская область, Новгородский муниципальный район, Борковское сельское поселение
49625407246д Сутокидеревня

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