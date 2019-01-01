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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
9011Верх-Язьва, сел.при ррч. Язве и Шудье.9095134049Церковь православная 1. Волостное правление. Мельница 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1752. Верх-Язва, село бывшее государственное, при речках Язве и Шудье, дворов 4, жителей 28, волостное правление (уездный город в 90 верстах), церковь православная, школа Показать все
Список населённых мест Пермской губернии 1909 года
НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
1) с. Верх-Язьва, на р.р. Язьве и Шудье, прав. церк , зем. шк., вол. правл., зем. станц., фельдш. и вет. пункты, торжки: пред 25 дек., 6 янв., на маслянице, по 2 дня все, Показать все Верх-Язвинское общество132421Бывшие государственныеПравославныеРусские84—
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
село Верхне-Язва
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
348098Верх-Язьвасело60°06'00"57°26'00"P-40-139
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
57626413101с Верх-Язьвасело