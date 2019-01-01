село Верх-Язьва, село Верх-Язьва, Красновишерский муниципальный район, Пермский край (на 2019) — Familio

Верх-Язьва

Красновишерский муниципальный район, Пермский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Чердынский уезд
9011Верх-Язьва, сел.при ррч. Язве и Шудье.9095134049Церковь православная 1. Волостное правление. Мельница 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пермская губерния, Чердынский уезд, Верх-Язвинская волость
1752. Верх-Язва, село бывшее государственное, при речках Язве и Шудье, дворов 4, жителей 28, волостное правление (уездный город в 90 верстах), церковь православная, школа Показать все

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Чердынский уезд, Верх-Язвинская волость
1) с. Верх-Язьва, на р.р. Язьве и Шудье, прав. церк , зем. шк., вол. правл., зем. станц., фельдш. и вет. пункты, торжки: пред 25 дек., 6 янв., на маслянице, по 2 дня все, Показать все Верх-Язвинское общество132421Бывшие государственныеПравославныеРусские84

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Пермская губерния, Чердынский уезд, Верх-Язвинская волость
село Верхне-Язва

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пермский край, Красновишерский район
348098Верх-Язьвасело60°06'00"57°26'00"P-40-139

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пермский край, Красновишерский муниципальный район, Верх-Язьвинское сельское поселение
57626413101с Верх-Язьвасело
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