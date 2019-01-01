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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Об отводе хуторских участков крестьянам Петру Домикееву, Павлу Елкину и Александру Андрееву, дер. Большие Ясковицы Городенской волости Лужского у. 1914 г. // Центральный Показать все
Об отводе купчей земли из части дачи пустоши Тачково при д. Большие Ясковицы Городенской волости Лужского у. 1914–1915 гг. // Центральный государственный исторический арх Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1984Ясковичи (Ясковцы), д. вл.при колодцах.2323268076Часовня православная.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
59549Большие Ясковицыдеревня58°44'00"30°12'00"O-36-037
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
49603402131д Большие Ясковицыдеревня