деревня Большие Ясковицы, Батецкий муниципальный район, Новгородская область (на 2019) — Familio

Большие Ясковицы

Батецкий муниципальный район, Новгородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Новгородской области

Находки

Где упоминается данное место
Об отводе хуторских участков крестьянам Петру Домикееву, Павлу Елкину и Александру Андрееву, дер. Большие Ясковицы Городенской волости Лужского у. 1914 г. // Центральный Показать все
Об отводе купчей земли из части дачи пустоши Тачково при д. Большие Ясковицы Городенской волости Лужского у. 1914–1915 гг. // Центральный государственный исторический арх Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Санктпетербургская губерния, Лужский уезд
1984Ясковичи (Ясковцы), д. вл.при колодцах.2323268076Часовня православная.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Новгородская область, Батецкий район
59549Большие Ясковицыдеревня58°44'00"30°12'00"O-36-037

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Новгородская область, Батецкий муниципальный район, Батецкое сельское поселение
49603402131д Большие Ясковицыдеревня

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