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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
• Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2970Колчеданское, сел.при р. Исети и рч. Колчеданке.601975308297Церковь православная 1. Волостное правление. Почтовая станция. Приходское училище. Хлебный магазин. Ярмарок 2. Кузниц 2. Мельница 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
818. Колчеданское, село бывшее государственное, при реке Исети и речке Колчеданке, дворов 165, жителей 825, волостное правление (уездный город в 63 верстах), 2 церкви пра Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
село Колчеданское18832464112160643624412880411
Список населённых мест Пермской губернии 1909 года
НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
1) с. Колчеданское на р. Исети, прав. церк., зем. и церк.-прих. шк., народная библиотека, вол. правл., зем. станция, торжки: Сретенский 1—2 февраля, Петровск. 28—29 июля, Показать все Колчеданское общество162501517Бывшие государственные крестьянеПравославныеРусские63—
Список населённых пунктов Уральской области 1928 года
НазваниеДворовМужчинЖенщинНаселениеПреобладающая национальностьЧисленностьВторая национальностьЧисленностьВолость 1916 годаВодаДо сельсоветаДо РИКаДо городаЖ/д станцияРасстояние до неёДо пристаниДо школыДо больницыДо врачаДо ветеринараДо телефонаДо телеграфаДо почтыДорогаПримечание
3. Колчедан (-ское), с. 3057057551460русские1460——Колчеданскойр. Исеть21ст. Колчедан3212121321тракт. кооп.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
89330Колчедансело56°22'с.ш.62°12'в.д.O-41-125
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
65712000351с Колчедансело