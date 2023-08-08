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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
389Цацы (Цаца), с. к.при оз. Цаце.12934135679713Церковь православная. Ярмарки 3.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
169. Цацинское, село бывшее государственное, при озере Цаце, дворов 331, жителей 1555, церковь православная, 3 лавки, постоялый двор, 2 ярмарки, 30 мльн.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
14204Цацасело48°12,0' с.ш.44°41,0' в.д.M-38-138
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
18649436101с Цацасело