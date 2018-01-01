посёлок городского типа Цумань, Волинська область (на 2018) — Familio

Цумань

Волинська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
посёлок городского типа
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Волынская губерния, Луцкий уезд, Цуманьская волость
1177. Цуман, село бывшее владельческое, при речке Плутиловке, дворов 54, жителей 548, волостное правление (уездный город в 45 верстах), церковь православная, школа, питей Показать все

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Волинська область
А-2971Цуманьселище міського типуцентр селищної радир-н КіверцівськийЦуманська селищна рада

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