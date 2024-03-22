деревня Летнерека, деревня Летнерека, Кемский уезд, Архангельская губерния (на 1907) — Familio

Летнерека

Кемский уезд, Архангельская губерния (на 1907)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Архангельская губерния, Кемский уезд, Поньгамская волость
142. Летнерека, деревня бывшая государственная, при речке Летней, дворов 35, жителей 194, часовня

Список населённых мест Архангельской губернии 1905 года

Официальные названияМестные названияРод селенияКакого сельского обществаПоложениеЖилых дворовМужчинЖенщинК какому приходу
Архангельская губерния, Кемский уезд, Поньгамская волость
Летнерека дер.Летнерецкогопри у. р. Летней4[...]124102Поньгамскому
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