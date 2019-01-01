деревня Ёлкино, деревня Ёлкино, Воскресенский муниципальный район, Московская область (на 2019) — Familio

Ёлкино

Воскресенский муниципальный район, Московская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Московская губерния, Коломенский уезд
3811Елкино, сц. вл.при р. Медведке.272550212203Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Московская губерния, Коломенский уезд, Колыберевская волость
1535. Елкино, сельцо бывшее владельческое, при речке Медведке, дворов 88, жителей 517, раскольническая часовня, 2 красильных завода

Список населённых мест Московской губернии 1913 года

Наименования населённых пунктовВёрст до МосквыВёрст до волостного правленияВёрст до ж/д станцииДворовПримечание
Коломенский уезд, Колыберевская волость
Дер. Елкино258станция Воскресенск. 10168Старообрядческий храм.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Московская область, Воскресенский район
39618Ёлкинодеревня55°18'с.ш.38°50'в.д.N-37-030

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Московская область, Воскресенский муниципальный район, Городское поселение Хорлово
46606167111д Ёлкинодеревня
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