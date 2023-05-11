село Новокаменка, Ровенский муниципальный район, Саратовская область (на 2019) — Familio

Новокаменка

Ровенский муниципальный район, Саратовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Саратовской области

Список населённых мест Самарской губернии 1910 года

НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
Новоузенский уезд, Бизюкская волость
Кол. Штрекерау. Б. колон. Немцы. Катол.4920Ов. Бизюк50511214526513381156

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Саратовская область, Ровенский район
44051Новокаменкасело50°49'с.ш.46°24'в.д.M-38-045

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Саратовская область, Ровенский муниципальный район, Кривоярское сельское поселение
63639420106с Новокаменкасело

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