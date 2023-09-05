погост Роя, погост Роя, Моложский уезд, Ярославская губерния (на 1859) — Familio

Роя

Моложский уезд, Ярославская губерния (на 1859)

Статус
не существует
Тип
погост
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Дело об учреждении Ройского общества потребителей в селе Роя, Грязиловской волости, Мологского уезда. 1916–1917 гг. // Гос. архив Ярославской области. Фонд 79. Опись 7. Д Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Ярославская губерния, Моложский уезд
3505Роя (Ройская Пустынь), пог.при р. Ройке.66183610Церковь православная 1. Ярмарки 2.
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