село Горная Пролейка, Дубовский муниципальный район, Волгоградская область (на 2019) — Familio

Горная Пролейка

Дубовский муниципальный район, Волгоградская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии православного духовенства
Чат по генеалогии Волгоградской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Саратовская губерния, Царицынский уезд
2022Пролейка, с. каз.при р. Волге.8016113596636Церковь православная 1. Мельниц 6.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Саратовская губерния, Царицынский уезд, Песковатская волость
1102. Пролейка, село бывшее государственное, при реке Волге, дворов 286, жителей 1848, церковь православная, почтовая станция, 2 лавки, 15 ветряных мельниц

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Волгоградская область, Дубовский район
13903Горная Пролейкасело49°22,0' с.ш.44°59,0' в.д.M-38-090

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Волгоградская область, Дубовский муниципальный район, Горнопролейское сельское поселение
18608412101с Горная Пролейкасело

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