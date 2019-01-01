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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1791Клинцовка (Вязовка), с. каз.при рч. Чалыкле.458529211561221Церковь православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
914. Клинцовка (Вязовка, Григорьевка), село бывшее государственное, при речках Вязовке и М. Чалыкле, дворов 364, жителей 3059, волостное правление (уездный город в 45 вер Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
село Клинцовка19653612261131343335827015[...]
Список населённых мест Самарской губернии 1910 года
НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
С. Клинцовка (Вязовка тож). Б. госуд. Рус. Прав.4333Р.р. Малая Челыкла и Вязовка17950—62820822046
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
44150Клинцовкасело51°41'с.ш.49°12'в.д.M-39-003
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
63637440101с Клинцовкасело