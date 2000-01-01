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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело по жалобе крестьянина Вологодского уезда Хреновской вол. д. Хреново Меркурьева на отобрание у него земли. 1889–1890 гг. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 15. О Показать все
Дело по жалобе крестьянина дер. Хреновой Хреновской волости Вологодского уезда А. Н. Смирнова о неправильном зачислении в его оклад найм полицейского сотского. 1892 г. // Показать все
Место упоминается в материалах «Этнографического бюро» князя В. Н. Тенишева. Том 5. Вологодская губерния. Стр. (часть 1) 427, 428, 429, 430, 434, 437, 438, 439. Издание д Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Василиевской Тошнинской церкви. Список архивных дел по Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1063Хреново, д. вл.при р. Тошне.3222196457
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Вологодская губерния, Вологодский уезд
Сц. Ново-Екатерининское с Д. Канищево, Кузнецова и Хренова33Алекс. Вас. Квашнин-Самарин881033
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
273. Хренова, деревня бывшая владельческая, при речке Тошне, дворов 18, жителей 102, волостное правление (уездный город в 33 верстах), часовня, 2 лавки, красильный завод. Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
деревня Хреново28259405468723533043539610
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
6340ХреновоОстюнинское.Хреновский-Васильевскийбывшие помещичьи331071819
64—ХреновоОстюнинское.Васильевскийбывшие помещичьи331172121
6854ХреновоХреновское.Василия Великого на Тошнебывшие помещичьи332266858
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Хреново 1476деревняЗимнее: 6 км. Летнее: —.Зимнее: 33 км. Летнее: —.Зимнее: 33 км. Летнее: —.4141
Хреновская 1477больницаЗимнее: 6 км. Летнее: —.Зимнее: 32 км. Летнее: —.Зимнее: 32 км. Летнее: —.1010
Хреновская 1478школаЗимнее: 5 км. Летнее: —.Зимнее: 33 км. Летнее: —.Зимнее: 33 км. Летнее: —.22
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
33841Хреноводеревня59°12'с.ш.39°19'в.д.O-37-031
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19620488651д Хреноводеревня