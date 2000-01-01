деревня Хреново, Вологодский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Хреново

Вологодский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Вологодской области

Находки

Где упоминается данное место
Дело по жалобе крестьянина Вологодского уезда Хреновской вол. д. Хреново Меркурьева на отобрание у него земли. 1889–1890 гг. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 15. О Показать все
Дело по жалобе крестьянина дер. Хреновой Хреновской волости Вологодского уезда А. Н. Смирнова о неправильном зачислении в его оклад найм полицейского сотского. 1892 г. // Показать все
Место упоминается в материалах «Этнографического бюро» князя В. Н. Тенишева. Том 5. Вологодская губерния. Стр. (часть 1) 427, 428, 429, 430, 434, 437, 438, 439. Издание д Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Василиевской Тошнинской церкви. Список архивных дел по Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Вологодский уезд
1063Хреново, д. вл.при р. Тошне.3222196457

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Вологодская губерния, Вологодский уезд
Сц. Ново-Екатерининское с Д. Канищево, Кузнецова и Хренова33Алекс. Вас. Квашнин-Самарин881033

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Вологодская губерния, Вологодский уезд, Хреновская волость
273. Хренова, деревня бывшая владельческая, при речке Тошне, дворов 18, жителей 102, волостное правление (уездный город в 33 верстах), часовня, 2 лавки, красильный завод. Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Вологодская губерния, Вологодский уезд, Хреноская волость
деревня Хреново28259405468723533043539610

Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Вологодский уезд, Ломтевская волость
6340ХреновоОстюнинское.Хреновский-Васильевскийбывшие помещичьи331071819
64ХреновоОстюнинское.Васильевскийбывшие помещичьи331172121
Вологодский уезд, Хреновская волость
6854ХреновоХреновское.Василия Великого на Тошнебывшие помещичьи332266858

Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года

НазваниеТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Северный край, Вологодский район, Хреновский сельсовет
Хреново 1476деревняЗимнее: 6 км. Летнее: —.Зимнее: 33 км. Летнее: —.Зимнее: 33 км. Летнее: —.4141
Хреновская 1477больницаЗимнее: 6 км. Летнее: —.Зимнее: 32 км. Летнее: —.Зимнее: 32 км. Летнее: —.1010
Хреновская 1478школаЗимнее: 5 км. Летнее: —.Зимнее: 33 км. Летнее: —.Зимнее: 33 км. Летнее: —.22

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Вологодский район
33841Хреноводеревня59°12'с.ш.39°19'в.д.O-37-031

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Вологодский муниципальный район, Старосельское сельское поселение
19620488651д Хреноводеревня

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