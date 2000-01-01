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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Переписка с Воронежским уисполкомом и Чижовским райволисполкомом о возвращении мельницы гражданам села Таврово Чижевской волости Воронежского уезда Наталье Ильиничне и Ма Показать все
Дело по иску гр. с. Таврова Чижовской волости Венявцева Егора Николаевича к Бирюкову Василию Ильичу и Чаплыгину Ивану Семеновичу о разделе дома с усадьбой. 1925 г. // Гос Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
230Тавров (бывшая крепость), с. каз. и вл.при заливе р. Воронежа.1616109476532Церковь православная. В 4-х верстах от этого села находится Черноярская пристань.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
90. Тавров Первый, село бывшее государственное, при реке Воронеже, дворов 179, жителей 1155, церковь православная, 2 лавки
Населенные места Воронежской губернии 1900 года
record_text№ТипОбществоДворовНаселение
Таврово 1-е .650селоТавровск 1-го.2741495