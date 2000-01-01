село Тавров, село Тавров, Воронежский уезд, Воронежская губерния (на 1886) — Familio

Тавров

Воронежский уезд, Воронежская губерния (на 1886)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Переписка с Воронежским уисполкомом и Чижовским райволисполкомом о возвращении мельницы гражданам села Таврово Чижевской волости Воронежского уезда Наталье Ильиничне и Ма Показать все
Дело по иску гр. с. Таврова Чижовской волости Венявцева Егора Николаевича к Бирюкову Василию Ильичу и Чаплыгину Ивану Семеновичу о разделе дома с усадьбой. 1925 г. // Гос Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Воронежская губерния, Воронежский уезд
230Тавров (бывшая крепость), с. каз. и вл.при заливе р. Воронежа.1616109476532Церковь православная. В 4-х верстах от этого села находится Черноярская пристань.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Воронежская губерния, Воронежский уезд, Чижевская волость
90. Тавров Первый, село бывшее государственное, при реке Воронеже, дворов 179, жителей 1155, церковь православная, 2 лавки

Населенные места Воронежской губернии 1900 года

record_textТипОбществоДворовНаселение
Воронежская губерния, Воронежский уезд, Чижевская волость
Таврово 1-е .650селоТавровск 1-го.2741495
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