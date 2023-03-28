деревня Лужно, Демянский муниципальный район, Новгородская область (на 2019) — Familio

Лужно

Демянский муниципальный район, Новгородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Новгородская губерния, Демянский уезд, Луженская волость
459. Лужно, село бывшее государственное, при реке Луженке, дворов 77, жителей 365, волостное правление (уездный город в 23 верстах), 2 церкви православные, школа, обывате Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Новгородская губерния, Демянский уезд, Луженская волость
село Лужно9323064246131843824771915323

Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов

Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
Демянский уезд, Луженская волость
37Лужно (с.)2-го стана, 1-го зем. уч.Луженского11314732527159623++земледелиеплот. и торговля скотом.тракт на ст. Лычково.рручей Луженка и Тростянка.Больница, волостное правление, земская станция. кв. пр., ярмарка ряды, ярмарка: в день свят. Моисея, 18 авг., 24 сент., 26 дек., на масл. в понед., в 3-е воскр. после пас Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Новгородская область, Демянский район
59402Лужнодеревня57°49'00"32°33'00"O-36-078

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Новгородская область, Демянский муниципальный район, Ямникское сельское поселение
49612465186д Лужнодеревня

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