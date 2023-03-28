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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
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• Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
459. Лужно, село бывшее государственное, при реке Луженке, дворов 77, жителей 365, волостное правление (уездный город в 23 верстах), 2 церкви православные, школа, обывате Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
село Лужно9323064246131843824771915323
Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов
№Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
37Лужно (с.)2-го стана, 1-го зем. уч.Луженского11314732527159623++земледелиеплот. и торговля скотом.тракт на ст. Лычково.рручей Луженка и Тростянка.Больница, волостное правление, земская станция. кв. пр., ярмарка ряды, ярмарка: в день свят. Моисея, 18 авг., 24 сент., 26 дек., на масл. в понед., в 3-е воскр. после пас Показать все
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
59402Лужнодеревня57°49'00"32°33'00"O-36-078
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
49612465186д Лужнодеревня